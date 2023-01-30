Самсонов признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).
Россиянин отразил 23 броска. Первой звездой матча признан Джон Таварес, который отметился двумя результативными передачами. Второй звездой матча стал Морган Райлли, который стал автором одной заброшенной шайбы.
Напомним, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Торонто» проведёт матч с «Бостон Брюинз».
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