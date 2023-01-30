СКА потерпел второе поражение подряд, уступив «Торпедо» в серии буллитов

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

На 11-й минуте матча Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Андрей Педан и Марат Хуснутдинов. На 51-й минуте Максим Летунов сравнял счёт. Баллы за голевые пасы записали себе в актив Михаил Орлов и Владислав Фирстов. Победу своей команде в серии буллитов принёс Артём Михеев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 1 февраля.