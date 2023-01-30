Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА потерпел второе поражение подряд, уступив «Торпедо» в серии буллитов

СКА потерпел второе поражение подряд, уступив «Торпедо» в серии буллитов
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Яшкин (Педан, Хуснутдинов) – 10:22 (4x5)   1:1 Летунов (Орлов, Фирстов) – 50:54 (5x5)   1:2 Михеев – 65:00

На 11-й минуте матча Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Андрей Педан и Марат Хуснутдинов. На 51-й минуте Максим Летунов сравнял счёт. Баллы за голевые пасы записали себе в актив Михаил Орлов и Владислав Фирстов. Победу своей команде в серии буллитов принёс Артём Михеев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 1 февраля.

Новость по теме
«Торпедо» одолело минское «Динамо» в серии буллитов, отыгравшись с 0:2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023