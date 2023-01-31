Кудашов: недоволен игрой, потому что она не была агрессивной и злой, она была добренькой

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2).

«Трактор» хочу поздравить с победой. То, что касается нас… Не все понимают, что для многих команд плей-офф уже начался. Все борются за очки — команды рубятся за места и очки. У нас некоторые выходят спокойно, думают, что кто-то отдаст игру. Вроде владели преимуществом, но остроты никакой не было. Моментов мало создали, хотя игровое время в атаке зашкаливает. Недоволен игрой, потому что она не была агрессивной и злой, она была добренькой — просто вышли поиграть в хоккей.

И в Челябинске, и в Москве с «Трактором» сложные игры получились, почему так? У нас все игры сложные — или в овертайме завершились, или в одну шайбу.

Что нужно сделать дома, чтобы больше очков набрать и донести игрокам, что плей-офф близко? Сложное турне, которое забрало немало сил, но у нас оно не в первый раз. Было и шесть игр подряд, было несколько игр по пять подряд. Кто-то жалуется, что у них по четыре игры через день, а у нас такой вот календарь. Да, забирает много сил, но надеемся, что скоро в строй вернутся травмированные игроки и осознание близости плей-офф тоже придёт. О’Делла ожидаем в плей-офф», — цитирует Кудашова сайт «Динамо».

В следующем матче московское «Динамо» примет дома «Барыс» 3 февраля (19:30 мск).