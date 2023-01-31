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«Динамо» уступило «Трактору» и потерпело третье поражение в последних четырёх матчах

«Динамо» уступило «Трактору» и потерпело третье поражение в последних четырёх матчах
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В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу во встрече со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Богдана Тринеева.

На 10-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Никита Тертышный с передач Владимира Ткачёва и Роба Хэмилтона. На 14-й минуте периода хозяев вывел вперёд Максим Шабанов с передач Алексея Бывальцева и Сергея Телегина.

В третьем периоде команды голов не забили.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Скоренов (Тринеев) – 16:06 (5x5)   1:1 Тертышный (Ткачёв, Хэмилтон) – 29:28 (5x5)   2:1 Шабанов (Бывальцев, Телегин) – 33:56 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 3 февраля (17:00 мск). Московское «Динамо» примет дома «Барыс» 3 февраля (19:30 мск).

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