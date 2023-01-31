«Динамо» уступило «Трактору» и потерпело третье поражение в последних четырёх матчах

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу во встрече со счётом 2:1 одержали хозяева.
На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Богдана Тринеева.
На 10-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Никита Тертышный с передач Владимира Ткачёва и Роба Хэмилтона. На 14-й минуте периода хозяев вывел вперёд Максим Шабанов с передач Алексея Бывальцева и Сергея Телегина.
В третьем периоде команды голов не забили.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 3 февраля (17:00 мск). Московское «Динамо» примет дома «Барыс» 3 февраля (19:30 мск).
- 31 января 2023
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