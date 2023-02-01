«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев дома «Барыс»

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передач Ильи Сафонова и Динара Хафизуллина. На 19-й минуте периода восстановил равенство в счёте Антон Сагадеев с передач Адиля Бекетаева и Кирилла Савицкого.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале третьей двадцатиминутки вновь вывел хозяев вперёд Михаил Глухов.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях со СКА 3 февраля. В этот же день «Барыс» сыграет с московским «Динамо» в гостях.