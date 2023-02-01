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«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев дома «Барыс»

«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев дома «Барыс»
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передач Ильи Сафонова и Динара Хафизуллина. На 19-й минуте периода восстановил равенство в счёте Антон Сагадеев с передач Адиля Бекетаева и Кирилла Савицкого.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале третьей двадцатиминутки вновь вывел хозяев вперёд Михаил Глухов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2023, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Барыс
Астана
1:0 Воронков (Сафонов, Хафизуллин) – 13:11 (5x5)   1:1 Сагадеев (Бекетаев, Савицкий) – 18:58 (5x5)   2:1 Глухов – 42:38 (4x5)

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях со СКА 3 февраля. В этот же день «Барыс» сыграет с московским «Динамо» в гостях.

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