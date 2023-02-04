Шестёркин и Сорокин заняли последнее место в конкурсе голкиперов Матча звёзд НХЛ

Сегодня, 4 февраля, закончился конкурс тандемов вратарей на Матче звезд НХЛ 2023 года.
Победителями стали Юсе Сарос («Нэшвилл») и Коннор Хеллебайк («Виннипег»), которые представляют Центральный дивизион. Им удалось набрать 13 очков. Второе место заняли представители Тихоокеанского дивизиона Логан Томпсон («Вегас») и Стюарт Скиннер («Эдмонтон»), которые финишировали с 11 очками. Тройку замкнули Андрей Василевский («Тампа») и Линус Уллмарк («Бостон») из Атлантического дивизиона, набравшие 9 очков.
На последней позиции расположились представители Столичного дивизиона Игорь Шестёркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс»), у которых 6 очков.
Матч звёзд в 2023 году принимает «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это случилось в 2003 году.
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