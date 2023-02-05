Защитник ЦСКА Макаров рассказал, кому посвятил свой первый гол в КХЛ

Защитник ЦСКА Николай Макаров прокомментировал поражение от «Барыса» (5:6 ОТ) и рассказал о своей дебютной шайбе в КХЛ.

«Хорошо играли, когда счёт был 4:2, но допустили ненужные ошибки и отсюда пропустили голы, поэтому такой результат сегодня.

Мой гол? Подобрал шайбу, начал двигаться, была наша атака. Искал пас, но там было закрыто и решил полезть на ворота. Так получилось завести её. Часто так делаю в карьере? Защитники не часто таким образом подключаются вперёд, но рад, что так получилось сегодня. Что почувствовал, когда увидел шайбу в сетке? Я сначала не поверил, а потом сидел на лавке и ещё раз подумал, что не может быть такого. Потом осознание пришло и нужно было играть дальше. Эмоции утихли.

Кому посвящу этот гол? Родителям, конечно. Они всё в меня вложили. Благодарен им, всё это – их заслуга», — цитирует Макарова сайт ЦСКА.

Макаров является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2021 года, состоявшегося в США. Николай был задрафтован в НХЛ клубом «Коламбус Блю Джекетс» в 2021 году в пятом раунде под общим 132-м номером.

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