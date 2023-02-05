Защитник ЦСКА в шикарном проходе забросил свою первую шайбу в КХЛ

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев.
На третьей минуте второго периода защитник армейцев Николай Макаров в шикарном проходе через всю площадку забиил свой первый гол в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Всего на счету 20-летнего игрока обороны ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге 16 матчей без результативных действий.
Макаров является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2021 года, состоявшегося в США. Николай был задрафтован в НХЛ клубом «Коламбус Блю Джекетс» в 2021 году в пятом раунде под общим 132-м номером.
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