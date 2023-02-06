Хартикайнен: в России много людей, которые не принимают то, что происходит в стране

Бывший финский нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал отъезд из России и призвал «не навешивать ярлыки» на всех россиян.
«В России много людей, которые не принимают то, что происходит в стране в данный момент. Не на всех россиян можно навесить ярлык. По крайней мере, мне, прожившем годы в стране, трудно обвинять каждого русского.
Например, мои бывшие друзья-хоккеисты к военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) отношения не имеют. Это не их решение. Там у меня до сих пор есть друзья, с которыми я поддерживаю связь.
Скажем так, если бы я был в границах России, я бы не стал высказывать своё мнение. Конечно, это решение каждого, но страх, безусловно, играет роль.
Мой отъёзд? Самое сложное было то, что я не знал, что будет завтра. Воздушное пространство было закрыто, и ходили слухи, что скоро закроют границы. Я хотел бы выполнить свой контракт, но потом я начал думать о собственной безопасности и, конечно же, о моральной стороне. Вот тогда я и решил уйти. Две недели после начала операции были лихорадочными, когда ты не знал, что произойдёт. Было хорошо быть с семьёй в безопасности. Однако моя карьера в КХЛ закончилась таким образом, что у меня остался неприятный осадок», — цитирует Хартикайнена Ilta-Sanomat.
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