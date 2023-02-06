Капризов рассказал, почему в финале Матча звёзд передачей вывел соперника «один на один»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, почему отдал передачу на соперника во время финала Матча всех звёзд НХЛ. В одном из эпизодов встречи форвард, представлявший Центральный дивизион, сделал выцеленный пас на Дилана Ларкина, игравшего за Атлантический и в том эпизоде вышедшего «один на один» с вратарём.
Капризов сказал, что запутался, потому что в первом матче они играли в чёрных джерси, а во втором он забыл, что на нём светлый свитер.
«Тяжело, когда два часа не играешь», — приводит слова нападающего журналист Майкл Руссо в «Твиттере».
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась финальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Атлантический дивизион обыграл Центральный дивизион. Подопечные Джима Монтгомери оказались сильнее со счётом 7:5 (3:0, 4:5).
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