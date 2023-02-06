Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов рассказал, почему в финале Матча звёзд передачей вывел соперника «один на один»

Капризов рассказал, почему в финале Матча звёзд передачей вывел соперника «один на один»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, почему отдал передачу на соперника во время финала Матча всех звёзд НХЛ. В одном из эпизодов встречи форвард, представлявший Центральный дивизион, сделал выцеленный пас на Дилана Ларкина, игравшего за Атлантический и в том эпизоде вышедшего «один на один» с вратарём.

Капризов сказал, что запутался, потому что в первом матче они играли в чёрных джерси, а во втором он забыл, что на нём светлый свитер.

«Тяжело, когда два часа не играешь», — приводит слова нападающего журналист Майкл Руссо в «Твиттере».

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась финальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Атлантический дивизион обыграл Центральный дивизион. Подопечные Джима Монтгомери оказались сильнее со счётом 7:5 (3:0, 4:5).

Новость по теме
Капризов: Матч звёзд был особенным, потому что в нём участвовало много русских ребят
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023