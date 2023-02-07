Марк-Андре Флёри вышел на четвёртое место в истории НХЛ по сыгранным матчам среди вратарей
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Миннесоту Уайлд». На момент написания новости идёт третий период матча, счёт — 2:2.
Ворота «дикарей» в этой встрече защищает канадский вратарь Марк-Андре Флёри, сегодня проводящий 971-й матч за карьеру в НХЛ. 38-летний голкипер вышел на четвёртое место в истории НХЛ по сыгранным матчам среди вратарей, повторив результат Терри Савчука.
Первое место занимает Мартин Бродо (1266), в тройку лучших также входят ещё два канадских голкипера — Роберто Луонго (1029) и Патрик Руа (1004). Таким образом, в будущем Флёри может стать четвёртым вратарём в истории североамериканской лиги, кому покорится отметка в 1000 матчей.
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