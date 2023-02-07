«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв «Северсталь» в гостях

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл Тайлер Вон с передач Кори Кейна и Жуйнань Яня.

В начале второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Брэндон Ип с передач Джейсона Фрэма и Клиффа Пу.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Томаш Юрчо с передач Винсента Ловерде и Паркера Фу. На 13-й минуте третьего периода размочил счёт Дмитрий Моисеев с передач Михаила Тихонова и Максима Колмыкова. В конце третьего периода сократил отставание до минимума Егор Морозов с передачи Максима Колмыкова.

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В следующем матче «Северсталь» сыграет с нижегородским «Торпедо» дома 9 февраля в 19:30 мск. «Куньлунь Ред Стар» в этот же день встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым». Начало матча – в 17:00 мск.