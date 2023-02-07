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«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв «Северсталь» в гостях

«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв «Северсталь» в гостях
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл Тайлер Вон с передач Кори Кейна и Жуйнань Яня.

В начале второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Брэндон Ип с передач Джейсона Фрэма и Клиффа Пу.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Томаш Юрчо с передач Винсента Ловерде и Паркера Фу. На 13-й минуте третьего периода размочил счёт Дмитрий Моисеев с передач Михаила Тихонова и Максима Колмыкова. В конце третьего периода сократил отставание до минимума Егор Морозов с передачи Максима Колмыкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2023, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вон (Кейн, Янь) – 14:24 (5x5)   0:2 Ип (Фрэм, Пу) – 21:14 (5x5)   0:3 Юрчо (Ловерде, Фу) – 44:47 (5x5)   1:3 Моисеев (Тихонов, Колмыков) – 52:38 (5x5)   2:3 Морозов (Колмыков, Гераськин) – 58:07 (6x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Северсталь» сыграет с нижегородским «Торпедо» дома 9 февраля в 19:30 мск. «Куньлунь Ред Стар» в этот же день встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым». Начало матча – в 17:00 мск.

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