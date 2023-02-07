Главный тренер «Локомотива» Никитин: теперь все хотят от нас побед с издевательствами
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Амуром» (2:1).
«Мы успокаиваемся после первой шайбы? Аппетит приходит во время еды. Сначала все хотели, чтобы мы просто выигрывали, теперь хотят побед с издевательствами. Против нас играют команды, которые также хотят победить. Не думаю, что мы успокаиваемся. Все мы люди, всем свойственно ошибаться и расслабляться. Умение выиграть 1:0 также дорого стоит. Очень много нюансов, которые влияют на счёт, но не определяют, как играем мы или соперники. Не нужно забивать этим голову. Я уверен в своих парнях», — цитирует Никитина сайт КХЛ.
Ярославский клуб после 62 матчей набрал 82 результативных балла и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
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