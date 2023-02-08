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«Питтсбург» одолел «Колорадо», Евгений Малкин отдал одну голевую

«Питтсбург» одолел «Колорадо», Евгений Малкин отдал одну голевую
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом игровом отрезке голов не было. Первая заброшенная шайба пришлась на 31-ю минуту игры. Натан Маккиннон открыл счёт в матче. Канадские защитники Боуэн Байрэм и Самуэль Жирар отдали по одной голевой передаче.

На 56-й минуте голом ответил Брайан Раст. Ему же ассистировали российский форвард Евгений Малкин и Джейсон Цукер. Решающий гол в дополнительное время забил Крис Летанг. Он отличился на четвёртой минуте овертайма.

Российский голкипер Александр Георгиев остался в запасном составе.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Байрэм, Жирар) – 30:21 (4x4)   1:1 Раст (Малкин, Цукер) – 56:22 (5x5)   2:1 Летанг (Кросби, Малкин) – 63:36 (3x3)
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