«Питтсбург» одолел «Колорадо», Евгений Малкин отдал одну голевую
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В первом игровом отрезке голов не было. Первая заброшенная шайба пришлась на 31-ю минуту игры. Натан Маккиннон открыл счёт в матче. Канадские защитники Боуэн Байрэм и Самуэль Жирар отдали по одной голевой передаче.
На 56-й минуте голом ответил Брайан Раст. Ему же ассистировали российский форвард Евгений Малкин и Джейсон Цукер. Решающий гол в дополнительное время забил Крис Летанг. Он отличился на четвёртой минуте овертайма.
Российский голкипер Александр Георгиев остался в запасном составе.
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