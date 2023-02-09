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Шайба Хмелевски в овертайме принесла «Салавату» победу над «Куньлунем»

Шайба Хмелевски в овертайме принесла «Салавату» победу над «Куньлунем»
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В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Данил Алалыкин с передачи Алексея Пустозёрова. Спустя 53 секунды удвоил преимущество «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Сергея Шмелёва и Николая Кулёмина.

В середине второй двадцатиминутки размочил счёт Паркер Фу с передач Томаша Юрчо и Зака Лесли.

За две минуты до конца третьего периода счёт 2:2 сделал Зак Лесли с передачи Томаша Юрчо.

В овертайме победу «Салавату» принёс Александр Хмелевски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алалыкин (Пустозёров) – 03:04 (5x5)   2:0 Пименов (Шмелёв, Кулёмин) – 03:57 (5x5)   2:1 Фу (Юрчо, Лесли) – 29:47 (5x4)   2:2 Лесли (Юрчо) – 58:08 (6x5)   3:2 Хмелевски (Науменков, Кадейкин) – 61:40 (4x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Витязем» 11 февраля. «Куньлунь Ред Стар» отправится в гости к ХК «Сочи».

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