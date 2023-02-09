Шайба Хмелевски в овертайме принесла «Салавату» победу над «Куньлунем»

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Данил Алалыкин с передачи Алексея Пустозёрова. Спустя 53 секунды удвоил преимущество «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Сергея Шмелёва и Николая Кулёмина.

В середине второй двадцатиминутки размочил счёт Паркер Фу с передач Томаша Юрчо и Зака Лесли.

За две минуты до конца третьего периода счёт 2:2 сделал Зак Лесли с передачи Томаша Юрчо.

В овертайме победу «Салавату» принёс Александр Хмелевски.

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В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Витязем» 11 февраля. «Куньлунь Ред Стар» отправится в гости к ХК «Сочи».