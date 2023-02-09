Дубль Хайруллина помог СКА одержать волевую победу над «Автомобилистом» в гостях

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На 11-й минуте второго периода счёт открыл Ник Эберт с передач Даниила Тарасова и Ефима Гуркина. Через две минуты восстановил равенство в счёте Марат Хайруллин с передач Дмитрия Яшкина и Игоря Ожиганова. На 19-й минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Патрис Кормье с передач Алексея Макеева и Джесси Блэкера. За секунду до конца второго периода счёт 2:2 сделал Дмитрий Яшкин с передач Марата Хайруллина и Игоря Ожиганова.

На шестой минуте третьего периода вывел СКА вперёд Захар Бардаков с передачи Александра Волкова. На 10-й минуте периода четвёртую шайбу гостей забросил Роман Рукавишников с передачи Захара Бардакова. Окончательный счёт установил Марат Хайруллин, забросив в пустые ворота.

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