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Дубль Хайруллина помог СКА одержать волевую победу над «Автомобилистом» в гостях

Дубль Хайруллина помог СКА одержать волевую победу над «Автомобилистом» в гостях
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На 11-й минуте второго периода счёт открыл Ник Эберт с передач Даниила Тарасова и Ефима Гуркина. Через две минуты восстановил равенство в счёте Марат Хайруллин с передач Дмитрия Яшкина и Игоря Ожиганова. На 19-й минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Патрис Кормье с передач Алексея Макеева и Джесси Блэкера. За секунду до конца второго периода счёт 2:2 сделал Дмитрий Яшкин с передач Марата Хайруллина и Игоря Ожиганова.

На шестой минуте третьего периода вывел СКА вперёд Захар Бардаков с передачи Александра Волкова. На 10-й минуте периода четвёртую шайбу гостей забросил Роман Рукавишников с передачи Захара Бардакова. Окончательный счёт установил Марат Хайруллин, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Эберт (Тарасов, Гуркин) – 30:36 (5x5)   1:1 Хайруллин (Яшкин, Ожиганов) – 32:51 (5x4)   2:1 Кормье (Макеев, Блэкер) – 38:32 (4x5)   2:2 Яшкин (Хайруллин, Ожиганов) – 39:59 (5x3)   2:3 Бардаков (Волков) – 45:06 (5x5)   2:4 Рукавишников (Бардаков) – 49:40 (5x5)   2:5 Хайруллин (Хуснутдинов) – 57:44 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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