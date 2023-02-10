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Гол Александра Барабанова не помог «Сан-Хосе» переиграть «Флориду»

Гол Александра Барабанова не помог «Сан-Хосе» переиграть «Флориду»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.

Уже на шестой минуте матча российский нападающий Александр Барабанов открыл счёт в матче. Эрик Карлссон отдал ему одну голевую передачу. Больше голов в первом периоде не было.

На 25-й минуте Сэм Райнхарт сравнял счёт в игре. Марк Стаал ассистировал ему. Затем Райнхарт забил на 40-й минуте. Ээту Луостаринен и Антон Лунделль отметились голевыми передачами.

На предпоследней минуте матча Стаал и сам забросил свою шайбу. Луостаринен отдал голевой пас. Также в эту же минуту Стаал оформил дубль.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 32 сейва. Российский нападающий Евгений Свечников очков в этой игре не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Барабанов (Карлссон) – 05:49 (5x5)   1:1 Райнхарт (Стаал) – 24:30 (5x5)   2:1 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 39:19 (5x5)   3:1 Стаал (Луостаринен) – 58:21 (en)   4:1 Стаал – 58:55 (en)
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