Гол Александра Барабанова не помог «Сан-Хосе» переиграть «Флориду»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.
Уже на шестой минуте матча российский нападающий Александр Барабанов открыл счёт в матче. Эрик Карлссон отдал ему одну голевую передачу. Больше голов в первом периоде не было.
На 25-й минуте Сэм Райнхарт сравнял счёт в игре. Марк Стаал ассистировал ему. Затем Райнхарт забил на 40-й минуте. Ээту Луостаринен и Антон Лунделль отметились голевыми передачами.
На предпоследней минуте матча Стаал и сам забросил свою шайбу. Луостаринен отдал голевой пас. Также в эту же минуту Стаал оформил дубль.
Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 32 сейва. Российский нападающий Евгений Свечников очков в этой игре не набрал.
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