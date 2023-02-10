Василевский впервые не пропустил в матче текущего сезона НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль в матче текущего сезона НХЛ.
Голкипер был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:0). У россиянина на счету шат-аут и 30 отражённых бросков. На втором месте расположился Брэндон Хагель. Он заработал три очка (2+1). Третье место у Энтони Чирелли. Он оформил ассистентский дубль.
Команды встретились впервые после финала Кубка Стэнли-2022, выигранного «Колорадо» со счетом 4-2.
Победа стала для Василевского 24-й в 38 матчах текущего сезона. Россиянин отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,58.
В этом матче результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Никита Кучеров, а отличиться смог защитник Михаил Сергачёв.
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