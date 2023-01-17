Таких вратарей в России ещё не было. Василевский примеряется к главному рекорду НХЛ

«Тампа» с лёгкостью переиграла «Сиэтл» – 4:1. Никита Кучеров не отметился результативными действиями, а Михаил Сергачёв заработал лишь малый штраф. Для другого российского игрока «молний» – Андрея Василевского – рабочий вечер вышел не самым напряжённым. Голкипер столкнулся всего с 23 бросками по своим воротам и не справился с одним из них.

Победа над «кракенами» стала для Василевского 312-й в лиге по сумме регулярных чемпионатов и плей-офф. Это третий результат в истории НХЛ среди вратарей не старше 29 лет. Сегодня Василевский обставил Терри Савчука, а чуть ранее ему покорился результат неполного тёзки – Марка-Андре Флёри.

Теперь Василевский обнаружил себя совсем близко к величайшим представителям вратарской профессии. Уроженец Тюмени в 18 победах от Патрика Руа и в 30 – от Мартина Бродо. С учётом того, что день рождения Василевского выпадает на самые последние игры финальной серии НХЛ (25 июля), голкипер вполне способен дать этому рекорду своё имя.

«Тампа» – с которой Василевскому безмерно повезло и без которого его нынешняя позиция не была бы возможной – одерживает 66% побед в текущей регулярке. До финиша гладкой части чемпионата «Лайтнинг» остаётся 40 матчей. Если команда продолжит идти в аналогичном темпе, то до старта плей-офф выиграет ещё 26 игр. Индивидуальный процент успеха Василевского чуть ниже – 64,5%. За первую половину сезона он накопил 20 побед. Словом, шанс россиянина обойти Руа в конкретной возрастной категории очень велик. А вот чтобы достать Бродо, придётся, судя по всему, выигрывать Кубок Стэнли или как минимум квалифицироваться в финал.

Но даже если всё сложится, за этим рекордом останется локальный статус. Глобальным достижением для Василевского стал бы выход на первое место по количеству побед за всю карьеру. Разумеется, здесь всё сложнее. С одной стороны, Василевский очень скоро войдёт в топ-30 вратарей по числу выигранных матчей. Следующей вехой станет обгон Николая Хабибулина (333 победы) и Евгения Набокова (353).

Евгений Набоков Фото: nhl.com

Чуть сложнее будет с Сергеем Бобровским – хоккеист «Флориды» ещё продолжает профессиональную карьеру. Но он старше на пять лет, уже растерял былую форму, так что вряд ли надолго удержит за собой титул лучшего россиянина по числу побед.

Не за горами для Василевского и топ-15, который сейчас замыкает Доминик Гашек (389). Ещё одну важную отметку на пути к вершине занимает Хенрик Лундквист – с 489 победами швед идёт шестым во вратарской таблице, и в десятке сильнейших нет европейцев, кроме него.

Чисто математически нежный по меркам голкиперов возраст позволяет Василевскому рассчитывать на рекорд всех времён и народов, который с большим отрывом (691 победа) удерживает Мартин Бродо. Но предсказать, насколько долгая карьера ждёт Василевского и насколько успешной окажется её вторая половина, очень трудно. Математика здесь бессильна, а кроме того, слишком многое во вратарской статистике зависит от команды.