Никита Задоров провёл сокрушительный силовой приём в матче с «Детройтом». Видео

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.



В одном из эпизодов игры российский защитник Никита Задоров провёл сокрушительный силовой приём. Стоит отметить, что после него и сам россиянин устоять на льду не смог. Соперник же с трудом покинул лёд.



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До перехода в «Калгари» Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности он провёл за океаном 536 матчей, в которых набрал 118 (35+83) очков при коэффициенте полезности «+13» и 543 минутах штрафного времени.

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