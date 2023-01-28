Защитник «Калгари» Никита Задоров забил рекордный гол в регулярном чемпионате НХЛ
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В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Калгари Флэймз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 3:1.
Российский защитник гостей Никита Задоров забил один из голов. Он отличился на 20-й минуте матча. Таким образом, у него уже восемь заброшенных шайб в текущем сезоне. Это рекордный показатель для игрока за всё время в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Также за гостей забивали а этом матче канадский нападающий Тайлер Тоффоли и шведский форвард Элиас Линдхольм. У хозяев отличился Джон Хэйден.
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