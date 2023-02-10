Тарасенко вышел на первую тренировку в «Рейнджерс» в компании Панарина

Российский нападающий Владимир Тарасенко впервые поучаствовал в тренировке «Нью-Йорк Рейнджерс» после обмена из «Сент-Луис Блюз». Форвард выходил на лёд в компании соотечественника — Артемия Панарина.

Отметим, что в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных переда, суммарно набрав 29 очков при показателе полезности «-18».



Владимир за свою заокеанскую карьеру провёл 644 матча, в которых забросил 262 шайбы и отдал 291 результативную передачу. В 2019 году в составе «Сент-Луиса» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера. Кроме того, «блюзмены» будут выплачивать половину зарплаты Владимира (кэпхит — $ 7,5 млн) по контракту, рассчитанному до конца сезона-2022/2023.