Тарасенко вышел на первую тренировку в «Рейнджерс» в компании Панарина

Российский нападающий Владимир Тарасенко впервые поучаствовал в тренировке «Нью-Йорк Рейнджерс» после обмена из «Сент-Луис Блюз». Форвард выходил на лёд в компании соотечественника — Артемия Панарина.
Отметим, что в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных переда, суммарно набрав 29 очков при показателе полезности «-18».
Владимир за свою заокеанскую карьеру провёл 644 матча, в которых забросил 262 шайбы и отдал 291 результативную передачу. В 2019 году в составе «Сент-Луиса» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.
Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера. Кроме того, «блюзмены» будут выплачивать половину зарплаты Владимира (кэпхит — $ 7,5 млн) по контракту, рассчитанному до конца сезона-2022/2023.
- 10 февраля 2023
-
19:18
-
18:57
-
18:49
-
18:29
-
17:58
-
17:37
-
17:17
-
16:51
-
16:21
-
15:50
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:05
-
14:04
-
13:57
-
13:49
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:13
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:34
-
11:16
-
11:15