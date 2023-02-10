«Почему, чёрт возьми, мы обменяли Тарасенко?!» Журналист рассказал о реакции дочери

Журналист и инсайдер The Athletic Джереми Рутерфорд, специализирующийся на освещении матчей и жизни вокруг клуба «Сент-Луис Блюз», на своей странице в «Твиттере» рассказал о реакции своей 13-летней дочери на обмен российского нападающего Владимира Тарасенко. Обозреватель показал скрин её сообщения.
«Есть хоть какое-то малейшее приемлемое объяснение, почему, чёрт возьми, мы обменяли Тарасенко и почему я должна узнавать об этом от своего учителя по математике?!» — написала дочь Рутерфорда.
«Когда твоя 13-летняя дочь недовольна тобой», — подписал твит журналист.
Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
- 10 февраля 2023
-
18:29
-
17:58
-
17:37
-
17:17
-
16:51
-
16:21
-
15:50
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:05
-
14:04
-
13:57
-
13:49
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:13
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:34
-
11:16
-
11:15
-
11:08
-
10:51
-
10:30