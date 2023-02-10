«Почему, чёрт возьми, мы обменяли Тарасенко?!» Журналист рассказал о реакции дочери

Журналист и инсайдер The Athletic Джереми Рутерфорд, специализирующийся на освещении матчей и жизни вокруг клуба «Сент-Луис Блюз», на своей странице в «Твиттере» рассказал о реакции своей 13-летней дочери на обмен российского нападающего Владимира Тарасенко. Обозреватель показал скрин её сообщения.

«Есть хоть какое-то малейшее приемлемое объяснение, почему, чёрт возьми, мы обменяли Тарасенко и почему я должна узнавать об этом от своего учителя по математике?!» — написала дочь Рутерфорда.

«Когда твоя 13-летняя дочь недовольна тобой», — подписал твит журналист.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.