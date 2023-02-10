«Это конец нашей эпохи». Что делать «Сент-Луису» после обмена Тарасенко?

Десять лет назад, в середине января 2013-го, Владимир Тарасенко выбил дверь в НХЛ с ноги, оформив дубль «Детройту» и набрав три очка с «Нэшвиллом». Местные болельщики очень долго ждали, когда русский первораундник доедет до их команды, и заходились в экстазе. Ожидания были не напрасными — 262 шайбы за клуб и важная роль в Кубке Стэнли, победы в котором город ждал с 1967-го.

Из лидеров той команды больше в «Сент-Луисе» никого не осталось. Свободными агентами ушли тогдашний капитан клуба Дэвид Бэкес и наследовавший нашивку Алекс Пьетранджело. Молодой (на тот момент) и талантливый травматик Джейден Шварц уже в «Сиэтле», Кевин Шаттенкирк и Ти Джей Оши были обменяны. Тарасенко был главным долгожителем этой команды (потому пролёт с литерой капитана вызывал логичное возмущение), но теперь уходит и он. Для «Сент-Луиса» начинается совсем новая жизнь.

Много говорилось о пользе обмена для «Рейнджерс», где Артемий Панарин получит в звено старого дружочка по молодёжке-2011, с которым у Хлебушка, в отличие от других партнёров по команде, не должно возникнуть стилевой несовместимости. А вот что получают от этого «Блюз»?



По факту обмен Тарасенко можно разбить на два: сам снайпер и загадочный защитник Хантер Скиннер на первый раунд, плюс финский защитник третьей пары Нико Миккола на четвёртый раунд, плюс отдельно идёт Сэмми Бле как человек, зарплату которого клубу нужно было скинуть.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Из двух пиков первого раунда, которые есть у «Рейнджерс» (их и «Далласа»), в обмене поучаствует тот, что окажется ниже. Скиннер крайне смущает: несмотря на опыт игры в молодёжной сборной США, человек на свой третий год в профессиональном хоккее играет в ECHL. Это неприятный звоночек, да и описывается Хантер скаутами как чистый домосед. Судя по всему, через пару лет он пополнит орду безвестных работяг из третьей пары.



Бле возвращается туда, куда приезжал: именно он (и пик второго раунда) были той компенсацией, которую «Рейнджерс» получили за Павла Бучневича. Обмен был единодушно признан провальным для «Нью-Йорка»: Сэмми оказался ужасно травматичным хоккеистом, плюс за 54 матча в новом клубе не забил ни разу. В его 26 сложно представить, что Бле раскроется в своей старой команде как-то по-новому: форвард летом становится неограниченно свободным агентом.

Выгода для «Блюз» от этого обмена не совсем понятна. Конечно, Тарасенко проводит далеко не лучший сезон, известны его проблемы со здоровьем, но это, как ни крути, один из четырёх-пяти лучших доступных вингеров на рынке. Конечно, «Рейнджерс» бы не отдали за него условного Каапо Какко, как некоторые ждали, но условного Адама Сикору (18-летнего словака, уже неплохо показавшего себя на ЧМ) Тарасенко стоил. В итоге «Сент-Луис» получил только первый раунд, и сложно оценивать этот обмен выше троечки.



Генеральный менеджер Даг Армстронг высказался весьма конкретно: «Мы пытались выжать из этого состава ещё один год. Если вспомнить наш чемпионский состав, то мы были командой ветеранов. Мы выиграли как возрастная команда и смогли провести так ещё три сезона. Этот год, очевидно, стал концом той эпохи. У нас есть хорошие игроки, которые будут здесь ещё несколько лет. У нас есть более молодые игроки, которые не были частью той команды или, как Роберт Томас, который с нами относительно недавно. Теперь они должны сделать шаг вперёд и стать лидерами».

Роберт Томас и Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Расчёты Армстронга вряд ли можно назвать неверными: в прошлом сезоне у «Сент-Луиса» было девять форвардов, забросивших 20+ шайб, именно «блюзмены» были командой, доставившей будущим чемпионам из Денвера больше всего проблем. Больших потерь в составе не было: внезапно для многих выбрал «Детройт» Дэвид Перрон, а тренер по атаке Джим Монтгомери, как оказалось, ушёл выстраивать в «Бостоне» самую доминирующую команду регулярки.



Логично, что клуб воспринимался не как главный претендент на чемпионство, но в группе из трёх-четырёх основных преследователей дуэта фаворитов. Летом математическая модель FiveThirtyEight давала клубу 78% шансов на выход в плей-офф и 6% на чемпионство — это шестой результат в НХЛ. Однако всё пошло наперекосяк с первых же матчей, и говорилось, что причины не были целиком хоккейными. Почти все лидеры «Блюз» в чудовищных минусах, процентовка ожидаемых голов — шестая в конца в лиге.



После Тарасенко ожидаются ещё два обмена. Скорее всего, отправится на выход один из лучших двусторонних центров и капитан клуба Райан О’Райлли: но сезон он проводит не очень хорошо, и цена на него может оказаться даже ниже скромного пакета за Тарасенко. Кроме того, как сообщают журналисты, уведомление о грядущем обмене якобы получил Иван Барбашёв: у русского центра контракт, как и у РОР, истекает летом.



Их будущее в команде будет зависеть от того пути, что сейчас выберет руководство «Блюз». Первые две пятёрки даже сейчас смотрятся прилично, на долгосрочные контракты продлены Томас и Джордан Кайру, которые должны стать звёздной связкой на годы вперёд. Того же Кайру, возможно, на постоянке будут использовать в качестве центрфорварда.



Стоит отметить, что «Блюз» никогда не занимались сливом сезона, предпочитая медленное развитие. Самая длинная серия команды без плей-офф — три года. Маловероятно, что сейчас то же руководство, которое за десять лет медленно построило чемпионскую команду, будет крушить всё в стиле «Чикаго». Вполне вероятно, ориентиром для Армстронга будет «Бостон», который из-за проблем с потолком на пару лет откатился, за счёт лотерейных драфт-пиков омолодил и укрепил защиту и всё еще готов бороться.

Даг Армстронг Фото: AP/TASS

Запад в ближайшие два-три года вряд ли будет таким же сильным и конкурентным, как Восток: примерно треть клубов конференции уже ушла в перестройку, парочка должна присоединиться к ним в ближайший год или другой. Для «Сент-Луиса» прямо сейчас было бы логично обменять одного или двух ветеранов, не ломая при этом костяк, возможно, задуматься о смене ассистентов Крэйга Берюбе и со свежей кровью подумать о новом походе года через два. От стратегического решения руководства зависит и судьба О’Райлли — контракт с ним всё ещё могут продлить.



Уже сейчас у «Блюз» есть интересные юниоры — клуб сохранял пики первого раунда несколько лет, сейчас плавно подводит к основе Джейка Нейборса (драфт-2020), Закари Болдюк (2021) доминирует в лиге Квебека, а Джимми Снаггеруд (2022) недавно набрал 13 очков за семь матчей МЧМ. Прямо сейчас они вряд ли прорвутся в основу, но через три-четыре года должны играть решающую роль.

Будущее у «Сент-Луиса» есть — и не будем забывать, что Павел Бучневич может стать лучшим вингером клуба на ближайшее время, а в нижних звеньях остаются играть Алексей Торопченко и Никита Александров, от которых мы ждём прогресса. Так или иначе, «Блюз» будут тесно связаны с нашими игроками.