«Питтсбург» нанёс 25 бросков за период с «Анахаймом», установив рекорд клуба в XXI веке

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

«Питтсбург» нанёс 25 бросков в первом периоде и установил рекорд клуба в XXI веке, сообщает пресс-служба НХЛ. «Пингвинз» перебросали «Дакс» в стартовой 20-минутке матча со счётом 25:8 и выиграли период со счётом 3:1.

Это лучший результат клуба по броскам за один период в матчах регулярных чемпионатов НХЛ в XXI веке. В 2010 году «пингвины» нанесли 24 броска в створ в первом периоде матча с «Калгари» (4:1). Рекорд «Питтсбурга» по броскам за период был установлен в 1975 году в матче с «Вашингтоном» (12:1) – 27 в третьем игровом отрезке. Для первого периода рекордными являются 26 бросков против «Сент-Луиса» (4:1) в 1992 году.



Рекорд НХЛ по броскам за период принадлежит «Тампа-Бэй». «Молнии» нанесли 33 броска во втором периоде матча с «Чикаго» (6:3) в 2018 году.