Третьяк: мы выиграли звание чемпионов мира благодаря Малкину, он прекрасный хоккеист

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал достижение российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который сегодня, 11 февраля, достиг отметки в 1200 очков в НХЛ.
«К Малкину я очень хорошо отношусь, это профессионал своего дела. Вспоминаю его игры за сборную, особенно в Швеции. Туда приехала одна из лучших команд, [в которой было] больше всех энхаэловцев. Мы им проигрывали, он им три забил. Мы выиграли звание чемпионов мира благодаря ему. Он и финнам забросил три шайбы.
Прекрасный хоккеист, дай бог ему здоровья, чтобы травмы больше не преследовали. Он поставил себе задачу (имеется в виду 1500 очков к концу карьеры. – Прим. «Чемпионата») и может её выполнить, потому что это технически очень оснащённый игрок, мобильный, подвижный. Он играет в одном клубе уже много лет, знает партнёров. Давайте пожелаем ему успехов.
Способен ли Малкин сыграть ещё больше трёх лет? Хоккей – травмоопасный вид спорта. Всё зависит от него и от травм, от его физической подготовки, настроя», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Малкин был признан самым ценным игроком чемпионата мира 2012 года и помог сборной России завоевать золотые медали.
- 11 февраля 2023
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