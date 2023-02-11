«Джино-машина!» Малкин выбил 1200 очков в НХЛ и вошёл в элитный клуб легенд

Прошедший игровой день в НХЛ однозначно войдёт в историю и станет запоминающимся для российских болельщиков. И речь не только о дебюте Владимира Тарасенко за «Рейнджерс» и его голе в первой же встрече (во второй смене и первым же броском).

«Питтсбург» на выезде одолел «Анахайм» (6:3), а российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и довёл общее количество очков в лиге до 1200 (463+737). Россиянин стал лишь третьим игроком в истории франшизы, которому покорилась данная отметка. Двумя другими являются Сидни Кросби, у которого 1471 (541+930) очко, и Марио Лемье с 1723 (690+1033) очками.

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«Двенадцать сотен — хорошее число. Я проведу в лиге, возможно, ещё три года и выйду на пенсию, когда у меня будет 1500 баллов, это тоже хороший показатель. Однако я уже забыл эти очки и готовлюсь к завтрашнему матчу с «Лос-Анджелес Кингз», — заявил после игры Малкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для покорения важной отметки Евгению потребовалось 1032 игры. Интересно, что среди действующих игроков лиги быстрее до планки 1200 очков добрался только одноклубник россиянина, капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Сиду на это потребовалось 927 игр, Александру Овечкину — 1072 игры, Патрику Кейну — 1130 игр.

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

«Это большое число. Чтобы достичь этого, вы должны набирать очки каждый год и играть стабильно. Кроме того, у него была пара тяжёлых травм в карьере, из-за которых он пропустил много игр. Так что у него могло быть больше очков. Я думаю, что это просто показывает, каким он был отличным хоккеистом на протяжении многих лет. Он по-прежнему показывает высокий уровень игры, даже в его возрасте. Я думаю, всё это и привело к такому результату», — отреагировал на достижение Малкина его друг и одноклубник Сидни Кросби.

Всего отметки в 1200 и более очков достигли 50 игроков в истории лиги, но из действующих только Кросби (1476), Овечкин (1464), Кейн (1215) и Малкин (1200). Солидно, согласитесь! Так что уроженец Магнитогорска попал в элитный клуб легенд – топ-50 бомбардиров НХЛ. Далеко не каждому удаётся похвастаться попаданием в столь знаковые списки.

«Это ещё не конец! Это многое значит. Последний гол — это всё Расти (Брайан Раст. – Прим. «Чемпионата»), а не я. Мы сегодня играли невероятно. Очки не важны, важны победы. Рад оказаться в компании двух лучших игроков в истории «Питтсбурга» — Марио и Сида. Но не останавливаемся, идём дальше», — ещё один комментарий Евгения, к которому сегодня было приковано повышенное внимание прессы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Джино-машина!» — гласит восхищённая запись в официальном «твиттере» «Питтсбурга». И с этим сложно не согласиться. Малкин действительно один из величайших центральных нападающих современности. Руководство «Пингвинз» сделало абсолютно правильный шаг, переподписав контракт со своим лидером. А ведь сколько сомнений и слухов пришлось пережить.

Теперь главное – продолжать в том же духе. И, конечно же, без травм. В свои 36 лет Евгений Малкин даст фору многим молодым игрокам, а уж профессионально выполнять свою работу магнитогорский воспитанник отлично умеет.