Кросби получил матч-штраф за неспортивное поведение и споры с арбитром

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Разгромную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:0.
В середине периода при счёте 5:0 в пользу хозяев защитник «Лос-Анджелеса» Майки Андерсон толкнул в спину на пятачке капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби и получил малый штраф. Форвард «Пингвинз» вступил в словесную перепалку и стычку с обидчиком, отчего оба получили по 10 дисциплинарных штрафных минут. Однако на этом Кросби не успокоился и стал что-то кричать арбитру встречи, который не стал это долго терпеть и наградил капитана «Питтсбурга» дополнительным штрафом до конца матча.
Кросби в прошедшем матче нанёс один бросок и совершил один силовой приём.
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