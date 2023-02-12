Покер Кемпе помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Питтсбург» на своей площадке

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Разгромную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:0.

Главным героем встречи стал нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, оформивший покер. Причём форвард забросил четыре шайбы подряд в матче. Три результативные передачи на счету капитана «Кингз» Анже Копитара. Примечательно, что в середине третьего периода удаление до конца матча за неспортивное поведение и разговоры с судьёй получил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин окончил матч с отрицательным показателем полезности «-2».