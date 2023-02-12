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Покер Кемпе помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Питтсбург» на своей площадке

Покер Кемпе помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Питтсбург» на своей площадке
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Разгромную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:0.

Главным героем встречи стал нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, оформивший покер. Причём форвард забросил четыре шайбы подряд в матче. Три результативные передачи на счету капитана «Кингз» Анже Копитара. Примечательно, что в середине третьего периода удаление до конца матча за неспортивное поведение и разговоры с судьёй получил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин окончил матч с отрицательным показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Андерсон-Долан (Эдлер, Купари) – 02:28 (5x5)   2:0 Иафалло (Купари, Фиала) – 17:47 (5x5)   3:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 21:58 (5x5)   4:0 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 25:18 (5x5)   5:0 Кемпе (Копитар, Даути) – 34:27 (5x4)   6:0 Кемпе (Фиала, Даути) – 55:09 (5x4)
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