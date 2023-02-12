Новиков: Коркино уже давно пора переименовать в Панарино

Заслуженный тренер России Юрий Новиков восхитился игрой российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче с «Каролиной» (6:2). Россиянин оформил первый покер в заокеанской карьере.
«Я не могу понять, как играет Панарин. Говорят: смотрите, как хорошо катаются шведы и финны! Я не скажу, что по катанию у Панарина пятёрка. Но я не пойму, как он бежит быстрее всех, как он бросает своей длинной клюшкой. Вот это самое главное.
Как эти великие настолько легко всё делают? Другие стараются, пыхтят, но у них ничего не получается. А этот пробежал, не вспотел, оформил покер и пошел в раздевалку. У меня по географии была пятёрка, но я до сих пор не знаю, что такое Коркино! А его уже давно пора переименовать в Панарино!» – цитирует Новикова «РБ Спорт».
Панарин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
- 12 февраля 2023
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