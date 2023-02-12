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Борис Михайлов — о покере Панарина: желаю Артемию так и продолжать, чтобы россиян уважали

Борис Михайлов — о покере Панарина: желаю Артемию так и продолжать, чтобы россиян уважали
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поздравил российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина с первым покером в НХЛ. Россиянин забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу в матче с «Каролиной» (6:2).

«Артемий — молодец. Он подтверждает свои снайперские качества. Я только за, когда забрасывают шайбы. Поздравляю его и желаю продолжать так и дальше, чтобы россиян уважали, хоть нас и так уважают», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Россиянин был признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».

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