Невероятный! Панарин оформил первый покер в карьере, разорвав оборону лидера НХЛ

Артемий сыграл без Тарасенко в звене, но всё равно был неудержим и добыл для «Рейнджерс» крупную победу над «Каролиной».

После феерии на домашнем льду в игре с «Сиэтлом», в которой за новый клуб дебютировал Владимир Тарасенко, «Рейнджерс» сразу же отправились в недалёкий выезд в штат Северная Каролина, чтобы сразиться с «ураганами» — лидерами Столичного дивизиона НХЛ. В активе «Харрикейнз» перед встречей было семь побед подряд. Впрочем, и «синерубашечники» могли похвастать отличной текущей формой. К тому же новых эмоций и сил парням с Бродвея явно придал переход Тарасенко.

На второй за два дня матч тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан не стал снова ставить новичка в тройку с Артемием Панариным, решив, очевидно, потестировать Владимира в разных условиях. Без Хлебушка Тарасенко слегка растворился, не набрав ни одного очка за 13 с небольшим минут на льду и даже ни разу не бросив в створ. Зато Панарин сыграл сегодня и за себя, и за друга Владимира, да и вообще за всю команду, выдав свой лучший матч за всю карьеру!

Начал Артемий с голевой передачи. На 14-й минуте в большинстве он начал комбинацию, отдав пас от синей линии на пятак, где уже разобрались Крис Крайдер и Мика Зибанеджад.

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Затем наступило голевое затишье, которое сменилось мощным всплеском «Каролины»: в середине второго периода «ураганы» забили дважды за три минуты, вроде бы перевернув ход игры. Ничто не предвещало перформанса Панарина и уж тем более «выноса» хозяев, но на 38-й минуте Артемий начал свой сольный концерт. После отбора шайбы партнёрами Хлебушек вышел на ударную позицию и классным броском прошил Фредерика Андерсена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба стала для Артемия 200-й в НХЛ, а уже в третьем периоде россиянин разменял и третью сотню голов. На 45-й минуте Винсент Трочек здорово поработал в форчеке, отдал вверх на Брэйдена Шнайдера, тот бросил, а Панарин оформил дубль на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё через 10 минут неудержимый Панарин оформил хет-трик. Тяжело сказать, что случилось сегодня с обороной «Каролины», но Артемий подобрал шайбу аж в своей зоне и улетел на очное свидание с Андерсеном, которое не сулило датчанину ничего хорошего. Точный бросок, шайба в сетке, хет-трик, счастливый Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Фанатов «Рейнджерс» на стадионе в Роли было предостаточно, так что неудивительно, что после хет-трика игрока гостей лёд оказался усыпан кепками. Но не только ими! Гвоздём программы стал вылетевший на площадку огромный батон, намекавший, что сегодня Панарин никакой не Хлебушек, а самый настоящий Хлеб, который всему голова.

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Пожалуй, этот гол убил интригу в матче, хотя «Каролина» и пыталась сражаться до последнего. Но ничего хорошего у «ураганов» не вышло – только пропустили ещё. Сначала от Каапо Какко в пустые ворота, а затем в четвёртый раз от Панарина! Россиянин оформил покер, изящно забросив после разворота на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:2 – Панарин буквально деклассировал одну из лучших команд сезона. У Артемия 5 (4+1) очков в этой встрече всего-то за 15,5 минут на льду. Феноменальный КПД! А вот у голкипера «Каролины» Андерсена обратная ситуация: опытный датчанин запустил пять шайб лишь с 18 бросков в створ. Может, «ураганам» пора вернуть из АХЛ Петра Кочеткова?

Панарин стал первым за три года хоккеистом «Рейнджерс», оформившим покер (в начале марта 2020-го Мика Зибанеджад забил пять «Филадельфии»). А в гостевых встречах подобный трюк «синерубашечники» в последний раз делали 22 года назад, когда таким достижением отметился чех Радек Дворжак.

Ещё один рубеж, который преодолел сегодня Панарин – показатель Валерия Каменского по российским голам в НХЛ. В списке снайперов-соотечественников Артемий с 203 голами вышел на 17-е место. Следующая цель – 220 шайб Сергея Гончара.