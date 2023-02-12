Орлов вышел на восьмое место в истории «Вашингтона» по голевым передачам

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей в матче с «Бостон Брюинз» и записал в свой актив 195-й результативный пас за «столичный» клуб.
По этому показателю россиянин вышел на восьмое место в истории «Кэпиталз», сравнявшись с Силвейном Коутом, сообщает пресс-служба НХЛ.
В текущем сезоне Орлов за 38 матчей забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. Всего в рамках своей заокеанской карьеры 31-летний игрок обороны сыграл в 681 игре, в которых набрал 255 (60+195) результативных баллов.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 1:2.
- 12 февраля 2023
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