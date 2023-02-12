ESPN: обмен Тарасенко сигнализирует о серьёзных намерениях «Рейнджерс» в плей-офф
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Североамериканский портал ESPN оценил переход российского нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Обмен одного из самых желанных форвардов раньше дедлайна был шагом, который сигнализирует о серьёзных намерениях «Рейнджерс» в плей-офф, а также добавляет ещё одного форварда в топ-6.
Источник сообщил ESPN, что «Нью-Йорк» присматривается к Патрику Кейну и Тимо Майеру, но обеспокоен последствиями потолка зарплат и травмой бедра Кейна. Приобретение Тарасенко, который уже имеет Кубок Стэнли, сделает «Рейнджерс» ещё более грозными в течение остатка сезона и, возможно, в плей-офф», — сказано в статье.
Напомним, Тарасенко дебютировал за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом» (6:3) и забросил шайбу уже в своей второй смене.
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