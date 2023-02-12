Коньков: обмен Тарасенко в «Рейнджерс» к Панарину — позитивный всплеск и для Владимира

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил покер форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) и прокомментировал недавний обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса».
«Покер Артемия Панарина в матче с «Каролиной» за 21 минуту – это великолепный результат. Такие матчи случаются крайне редко. Тем более это его первый покер в карьере, плюс ещё 200 шайб в НХЛ. Поздравляю Артемия с этим выдающимся матчем, с таким результатом. Дай бог, чтобы таких матчей было как можно больше.
Что касается влияния Тарасенко на Панарина после обмена в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» – ребята давно общаются и в любом случае это будет позитивный всплеск и для Владимира. Потому что в первой игре, когда их поставили вместе, Тарасенко удалось забить гол уже во второй смене с передачи Панарина.
Ну и Артемию встретить своего товарища в команде, с которым они выигрывали молодёжный чемпионат мира, – тоже позитивный момент. Второй матч они играют в первой тройке вместе с Зибанеджадом, а в спецбригадах большинства выходят по отдельности.
Насколько Тарасенко может усилить «Рейнджерс», чтобы сделать шаг вперёд и дойти до финала? Прошло всего лишь два матча, надо смотреть, какая будет позиция, как вольётся Владимир в команду. На адаптацию есть время, его надо использовать продуктивно. В уровне мастерства Тарасенко не приходится сомневаться.
Все с удовольствием будут наблюдать за развитием событий в «Рейнджерс». Желаю, чтобы ребята проявляли себя максимально эффективно, побеждали. А мы будем наблюдать и радоваться их победам и заброшенным красивым шайбам», — цитирует Конькова Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне на счету Панарина 59 (16+43) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
- 12 февраля 2023
-
16:26
-
16:22
-
16:09
-
16:04
-
15:42
-
15:35
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:14
-
12:00
-
11:37
-
11:26
-
11:05
-
10:32
-
10:08
-
09:58
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:21
-
07:59
-
07:22
-
06:58
-
06:45
-
06:38
-
06:28
-
06:22
-
06:10