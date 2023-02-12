Коньков: обмен Тарасенко в «Рейнджерс» к Панарину — позитивный всплеск и для Владимира

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил покер форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) и прокомментировал недавний обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса».

«Покер Артемия Панарина в матче с «Каролиной» за 21 минуту – это великолепный результат. Такие матчи случаются крайне редко. Тем более это его первый покер в карьере, плюс ещё 200 шайб в НХЛ. Поздравляю Артемия с этим выдающимся матчем, с таким результатом. Дай бог, чтобы таких матчей было как можно больше.



Что касается влияния Тарасенко на Панарина после обмена в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» – ребята давно общаются и в любом случае это будет позитивный всплеск и для Владимира. Потому что в первой игре, когда их поставили вместе, Тарасенко удалось забить гол уже во второй смене с передачи Панарина.



Ну и Артемию встретить своего товарища в команде, с которым они выигрывали молодёжный чемпионат мира, – тоже позитивный момент. Второй матч они играют в первой тройке вместе с Зибанеджадом, а в спецбригадах большинства выходят по отдельности.



Насколько Тарасенко может усилить «Рейнджерс», чтобы сделать шаг вперёд и дойти до финала? Прошло всего лишь два матча, надо смотреть, какая будет позиция, как вольётся Владимир в команду. На адаптацию есть время, его надо использовать продуктивно. В уровне мастерства Тарасенко не приходится сомневаться.



Все с удовольствием будут наблюдать за развитием событий в «Рейнджерс». Желаю, чтобы ребята проявляли себя максимально эффективно, побеждали. А мы будем наблюдать и радоваться их победам и заброшенным красивым шайбам», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне на счету Панарина 59 (16+43) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.