Форвард «Сан-Хосе» Свечников открыл счёт в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл российский нападающий гостей Евгений Свечников с передач Джона Гаджовича и Эрика Карлссона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Свечникова этот гол стал пятым в текущем регулярном чемпионате. Всего же на счету 26-летнего российского нападающего 10 (5+5) очков.
В НХЛ Евгений провёл 150 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 40 очков с показателем полезности «-10».
В следующем матче «акулы» сыграют с «Питтсбург Пингвинз» утром 15 февраля в 6:30 мск.
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