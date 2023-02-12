Форвард «Сан-Хосе» Свечников открыл счёт в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл российский нападающий гостей Евгений Свечников с передач Джона Гаджовича и Эрика Карлссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Свечникова этот гол стал пятым в текущем регулярном чемпионате. Всего же на счету 26-летнего российского нападающего 10 (5+5) очков.

В НХЛ Евгений провёл 150 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 40 очков с показателем полезности «-10».

В следующем матче «акулы» сыграют с «Питтсбург Пингвинз» утром 15 февраля в 6:30 мск.