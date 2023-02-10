Карлссон стал вторым защитником в истории «Сан-Хосе», набравшим минимум 70 очков за сезон

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:4). В текущем сезоне НХЛ 32-летний швед набрал уже 70 (17+53) очков. Карлссон стал лишь вторым защитником в истории «Сан-Хосе», который набирал минимум 70 очков.

Ранее подобное удавалось только многолетнему лидеру «Шаркс» Бренту Бёрнсу, который трижды добирался до этой отметки: 83 очка в сезоне-2018/2019, 76 очков в сезоне-2016/2017 и 75 в сезоне -2015/2016.

В прошедшее межсезонье «Сан-Хосе» обменял Бёрнса в «Каролину», где за 51 матч 37-летний защитник набрал 37 (10+27) очков.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.