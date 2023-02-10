Карлссон стал вторым защитником в истории «Сан-Хосе», набравшим минимум 70 очков за сезон

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:4). В текущем сезоне НХЛ 32-летний швед набрал уже 70 (17+53) очков. Карлссон стал лишь вторым защитником в истории «Сан-Хосе», который набирал минимум 70 очков.
Ранее подобное удавалось только многолетнему лидеру «Шаркс» Бренту Бёрнсу, который трижды добирался до этой отметки: 83 очка в сезоне-2018/2019, 76 очков в сезоне-2016/2017 и 75 в сезоне -2015/2016.
В прошедшее межсезонье «Сан-Хосе» обменял Бёрнса в «Каролину», где за 51 матч 37-летний защитник набрал 37 (10+27) очков.
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
- 10 февраля 2023
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
07:45
-
07:34
-
07:27
-
07:06
-
06:51
-
06:04
-
05:50
-
05:41
-
02:06
-
01:45
- 9 февраля 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:31
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
22:57
-
22:43
-
22:31
-
22:20
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:48
-
21:38
-
21:35
-
21:32
-
21:17
-
21:11
-
21:04