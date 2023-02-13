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«Нефтехимик», отыгравшись с 0:2, победил «Витязь» и вернулся в зону плей-офф

«Нефтехимик», отыгравшись с 0:2, победил «Витязь» и вернулся в зону плей-офф
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Старков, Волгин) – 07:25 (5x4)   0:2 Бусыгин – 15:13 (5x5)   1:2 Сидоров (Федотов) – 18:01 (5x4)   2:2 Галимов (Назаров, Федотов) – 33:45 (5x5)   3:2 Порядин (Митякин) – 51:58   4:2 Белозёров (Кизимов, Чивилёв) – 59:56 (en)

На восьмой минуте Скотт Уилсон, реализовав численное большинство, вывел подмосковную команду вперёд. На 16-й минуте Ярослав Бусыгин удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте Михаил Сидоров при игре «пять на четыре» отыграл одну шайбу с передачи Ильи Федотова. На 34-й минуте Ансель Галимов сравнял счёт. На 52-й минуте Павел Порядин с передачи Евгения Митякина вывел хозяев вперёд.

Благодаря этой победе нижнекамская команда сравнялась по очкам с «Амуром» (65) и вернулась в зону плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 15 февраля в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Витязь» 16 февраля примет «Куньлунь».

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