«Нефтехимик» в конце третьего периода вырвал победу у «Адмирала»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода сын главного тренера «Нефтехимика» Владислав Леонтьев с передачи Евгения Кашникова открыл счёт в матче кистевым броском из средней зоны. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Николай Елисеев с передач Николая Чебыкина и Либора Шулака.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 18-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Семён Кизимов с передач Андрея Чивилёва и Андрея Белозёрова.
В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» встретится дома с «Витязем» 13 февраля в 19:00 мск. «Адмирал» 11 февраля сыграет в гостях с челябинским «Трактором» в 14:30 мск.
- 9 февраля 2023
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