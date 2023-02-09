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«Нефтехимик» в конце третьего периода вырвал победу у «Адмирала»

«Нефтехимик» в конце третьего периода вырвал победу у «Адмирала»
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода сын главного тренера «Нефтехимика» Владислав Леонтьев с передачи Евгения Кашникова открыл счёт в матче кистевым броском из средней зоны. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Николай Елисеев с передач Николая Чебыкина и Либора Шулака.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 18-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Семён Кизимов с передач Андрея Чивилёва и Андрея Белозёрова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Леонтьев (Кашников) – 02:21 (5x5)   1:1 Елисеев (Чебыкин, Шулак) – 10:49 (5x4)   2:1 Кизимов (Чивилёв, Белозёров) – 57:36 (5x5)

В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» встретится дома с «Витязем» 13 февраля в 19:00 мск. «Адмирал» 11 февраля сыграет в гостях с челябинским «Трактором» в 14:30 мск.

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