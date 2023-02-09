«Нефтехимик» в конце третьего периода вырвал победу у «Адмирала»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода сын главного тренера «Нефтехимика» Владислав Леонтьев с передачи Евгения Кашникова открыл счёт в матче кистевым броском из средней зоны. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Николай Елисеев с передач Николая Чебыкина и Либора Шулака.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 18-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Семён Кизимов с передач Андрея Чивилёва и Андрея Белозёрова.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» встретится дома с «Витязем» 13 февраля в 19:00 мск. «Адмирал» 11 февраля сыграет в гостях с челябинским «Трактором» в 14:30 мск.