Капризов — первый игрок «Миннесоты» за 15 лет с 30+ голами в двух сезонах подряд

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». На момент написания новости в игре третий период, счёт ничейный — 1:1. На первых минутах встречи заброшенной шайбой отличился российский нападающий хозяев Кирилл Капризов.
Для Капризова эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне НХЛ. На счету нападающего также 33 результативные передачи в 53 сыгранных встречах. Таким образом, он стал первым игроком «Миннесоты» за 15 лет с 30+ голами в двух сезонах подряд. Ранее в истории клуба два сезона подряд 30+ голов забивали Мариан Габорик и Брайан Ролстон.
Напомним, В моменте с голом Капризову ассистировали Матс Цуккарелло и Кален Эддисон.
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