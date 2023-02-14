Капризов отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Флоридой»

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». На момент написания новости в игре первый период, счёт ничейный — 1:1.

На шестой минуте встречи российский форвард хозяев Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Матс Цуккарелло и Кален Эддисон. Счёт в матче открыли гости, в составе которых заброшенной шайбой c передач Густава Форслинга и Ника Казинса отличился Ээту Луостаринен.

Для Кирилла Капризова эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне НХЛ. На счету нападающего также 33 результативные передачи в 53 сыгранных встречах.