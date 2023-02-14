«Калгари» одолел «Оттаву», у Никиты Задорова «-1»

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Калгари Флэймз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
На седьмой минуте счёт открыл Брэди Ткачук. Спустя восемь минут Диллон Дюбе сравнял счёт. На 26-й минуте Талйен Тоффоли вывел гостей вперёд. На 47-й минуте увеличил преимущество вновь Дюбе. Доейк Батерсон на 58-й минуте сократит отставание до минимума. На 59-й минуте Алекс Дебринкэт перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время решающий гол забил Тим Штюцле на второй минуте. Российский защитник гостей Никита Задоров заработал коэффициент полезности «-1».
До перехода в «Калгари» Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности он провёл за океаном 537 матчей, в которых набрал 118 (35+83) очков при коэффициенте полезности «+11» и 547 минутах штрафного времени.
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