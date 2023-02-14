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Голевой пас Якова Тренина не помог «Нэшвиллу» переиграть «Аризону»

Голевой пас Якова Тренина не помог «Нэшвиллу» переиграть «Аризону»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 18-й минуте Ник Шмальц открыл счёт голам. Клейтон Келлер отдал ему голевой пас. На 25-й минуте Роман Йози сравнял счёт. Микаэль Гренландии и Мэтт Дюшейн ассистировали ему. Колтон Сиссонс вывел вперёд хозяев на 29-й минуте после передач российского нападающего Якова Тренина и Таннера Жанно. Лоусон Круз на 33-й минуте сравнял счёт. Матиас Маччелли и Янис Мозер ассистировали ему.

Круз на 45-й минуте оформил дубль. Передачи отдали те же игроки. Кристиан Фишер на последней минуте игры поставил точку. Клейтон Келлер и Трэвис Бойд отдали по одному голевому пасу.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2023, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Шмальц (Келлер) – 17:15 (5x5)   1:1 Йози (Гранлунд, Дюшейн) – 24:41 (5x4)   2:1 Сиссонс (Тренин, Жанно) – 28:58 (5x5)   2:2 Круз (Маччелли, Мозер) – 32:17 (5x4)   2:3 Круз (Маччелли, Мозер) – 44:20 (5x5)   2:4 Фишер (Келлер, Бойд) – 59:07 (en)
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