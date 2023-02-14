Голевой пас Якова Тренина не помог «Нэшвиллу» переиграть «Аризону»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



На 18-й минуте Ник Шмальц открыл счёт голам. Клейтон Келлер отдал ему голевой пас. На 25-й минуте Роман Йози сравнял счёт. Микаэль Гренландии и Мэтт Дюшейн ассистировали ему. Колтон Сиссонс вывел вперёд хозяев на 29-й минуте после передач российского нападающего Якова Тренина и Таннера Жанно. Лоусон Круз на 33-й минуте сравнял счёт. Матиас Маччелли и Янис Мозер ассистировали ему.



Круз на 45-й минуте оформил дубль. Передачи отдали те же игроки. Кристиан Фишер на последней минуте игры поставил точку. Клейтон Келлер и Трэвис Бойд отдали по одному голевому пасу.