Голевой пас Якова Тренина не помог «Нэшвиллу» переиграть «Аризону»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На 18-й минуте Ник Шмальц открыл счёт голам. Клейтон Келлер отдал ему голевой пас. На 25-й минуте Роман Йози сравнял счёт. Микаэль Гренландии и Мэтт Дюшейн ассистировали ему. Колтон Сиссонс вывел вперёд хозяев на 29-й минуте после передач российского нападающего Якова Тренина и Таннера Жанно. Лоусон Круз на 33-й минуте сравнял счёт. Матиас Маччелли и Янис Мозер ассистировали ему.
Круз на 45-й минуте оформил дубль. Передачи отдали те же игроки. Кристиан Фишер на последней минуте игры поставил точку. Клейтон Келлер и Трэвис Бойд отдали по одному голевому пасу.
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