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Бобровский прокомментировал своё потрясающее спасение в овертайме матча с «Миннесотой»

Бобровский прокомментировал своё потрясающее спасение в овертайме матча с «Миннесотой»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал своё потрясающее спасение в овертайме встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Вратарь успел переместиться в противоположную сторону и в шпагате поймав шайбу, намертво её зафиксировав.

«Хоккеист, отдавший передачу, хорошо сыграл. Он уложил меня на лёд и сделал хороший пас. Но я смог переместить своё тело», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

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