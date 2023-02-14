Сергей Бобровский совершил безумный сейв в овертайме матча с «Миннесотой»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил потрясающее спасение в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».

В одном из эпизодов встречи, уже в дополнительное время, нападающий «дикарей» Мэтт Болди ушёл за ворота и, поймав защитника на противоходе, развернулся, поехав в другую сторону. После этого форвард выдал потрясающую передачу через пятачок на капитана «Миннесоты» Джареда Сперджена. Хоккеист бросил в упор, однако Бобровский успел переместиться и в шпагате спас ворота, намертво зафиксировав шайбу в ловушке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.