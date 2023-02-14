Бобровский прокомментировал победу в матче с «Миннесотой». Он отразил 27 из 28 бросков

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд». Вратарь «пантер» отразил 27 из 28 бросков. Кроме того, Бобровский пропустил лишь один гол после трёх попыток в серии послематчевых буллитов.

«Думаю, что все мы тянули канат в одном направлении. И так приятно быть частью этого», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.