Гендиректор «Нефтехимика»: разговоры о понижении клуба в ВХЛ не более чем спекуляция

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал разговоры о том, что клуб недотягивает до уровня КХЛ.

«В последнее время часто стали появляться разговоры о том, что «Нефтехимик» не уровень КХЛ, команду необходимо спустить в ВХЛ? Говорить можно всё что угодно, надо доказывать делом. Если бы мы постоянно оказывались на последних местах в лиге, основания для подобных разговоров имели бы место. В прошлом сезоне «Нефтехимик» с минимальным бюджетом занял седьмое место на Востоке. Сейчас мы упорно бьёмся за зону плей-офф. «Нефтехимик» идёт, если не ошибаюсь, на третьем месте по количеству бросков в створ ворот, уступая только СКА и ЦСКА. Мы идём примерно на 13-м месте по общему количеству заброшенных шайб. Это разве не показатель качества игры? Да, мы много пропускаем, есть проблемы с вратарской позицией. Но этот вопрос решаемый. Работа в клубе ведётся постоянно. Мы неоднократно обыгрывали лидеров по ходу сезона. Поэтому все эти разговоры о понижении в ВХЛ не более чем спекуляция. Мы находимся в элите российского хоккея 27 лет, с 1995 года, и не собираемся из неё выходить», — цитирует Ларионова «ТИ-Спорт».