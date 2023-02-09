Сын главного тренера «Нефтехимика» забросил шайбу «Адмиралу» из средней зоны
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В эти минуты в Нижнекамске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимает на своём льду «Адмирал». Идёт второй период, счёт 1:1.
На третьей минуте первого периода сын главного тренера «Нефтехимика» Владислав Леонтьев открыл счёт в матче кистевым броском из средней зоны.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Леонтьев провёл за нижнекамский клуб 58 матчей, в которых отметился семью результативными передачами.
В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» сыграет дома с «Витязем» 13 февраля в 19:00 мск. «Адмирал» 11 февраля сыграет в гостях с челябинским «Трактором» в 14:30 мск.
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