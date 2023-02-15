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«Нью-Джерси» одолел «Коламбус», у Егора Шаранговича один гол

«Нью-Джерси» одолел «Коламбус», у Егора Шаранговича один гол
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 11-й минуте матча белорусский нападающий Егор Шарангович открыл счёт голам. Фабиан Зеттерлунд и Эрик Хаула ассистировали ему. На 20-й минуте Джонни Годро сравнял счёт. Патрик Лайне и Адам Боквист записали в свой актив по одной голевой передаче.

На 21-й минуте Йеспер Братт вновь вывел гостей вперёд. Джон Марино и Райан Грейвз теперь ассистировали. На 25-й минуте счёт опять стал равным – забил Боквист. Бн Дженнер и Гэвин Байройтер отдали по одной голевой.

На последней минуте матча Райан Грейвз принёс гостям победу. Майкл Маклауд отдал голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Шарангович (Зеттерлунд, Хаула) – 10:46 (5x5)   1:1 Годро (Лайне, Боквист) – 19:58 (5x4)   1:2 Братт (Марино, Грейвз) – 20:07 (5x5)   2:2 Боквист (Дженнер, Байройтер) – 24:41 (5x5)   2:3 Грейвз (Маклауд, Палат) – 59:58 (5x5)
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