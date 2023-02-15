«Нью-Джерси» одолел «Коламбус», у Егора Шаранговича один гол

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



На 11-й минуте матча белорусский нападающий Егор Шарангович открыл счёт голам. Фабиан Зеттерлунд и Эрик Хаула ассистировали ему. На 20-й минуте Джонни Годро сравнял счёт. Патрик Лайне и Адам Боквист записали в свой актив по одной голевой передаче.



На 21-й минуте Йеспер Братт вновь вывел гостей вперёд. Джон Марино и Райан Грейвз теперь ассистировали. На 25-й минуте счёт опять стал равным – забил Боквист. Бн Дженнер и Гэвин Байройтер отдали по одной голевой.



На последней минуте матча Райан Грейвз принёс гостям победу. Майкл Маклауд отдал голевой пас.