Три очка Ивана Барабшёва помогли «Сент-Луису» крупно обыграть «Флориду»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
На 12-й минуте счёт голам в матче открыл Брэйден Шенн. На 21-й минуте он оформил дубль. Ник Ледди забил на 33-й минуте. Голевой пас ему отдал российский нападающий Иван Барбашёв. Ээту Луостаринен отыграл один гол на 39-й минуте матча.
На 50-й минуте Райан О'Райлли забил за хозяев. Российский нападающий Павел Бучневич и Барбашёв записали в свой актив по голевой передаче. Джордан Кайру забил на 50-й минуте. Картер Вераге отыграл ещё один гол на 54-й минуте. Барбашёв поставил точку на 58-й минуте игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Шенн (Томас, Крюг) – 11:27 (5x4) 2:0 Шенн (Кайру) – 20:35 (5x5) 3:0 Ледди (Барбашёв) – 32:51 (5x5) 3:1 Луостаринен (Ткачук, Вераге) – 38:44 (5x5) 4:1 О'Райлли (Бучневич, Барбашёв) – 49:28 (5x5) 5:1 Кайру (Томас) – 49:48 (5x5) 5:2 Вераге (Ткачук, Монтур) – 53:27 (5x5) 6:2 Барбашёв – 57:12 (en)
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